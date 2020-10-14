Son Dakika | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Şartlar oluşursa Kırkpınar Güreşleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Şartlar oluşursa Kırkpınar Güreşleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz"

14.10.2020 11:03

Son dakika haberleri: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl yapılıp yapılmamasında Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı belirleyici olacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl yapılıp yapılmamasında Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı belirleyici olacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) engeline takıldığını belirtti.

Gürkan, 6,5 asırdır devam ve UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni devam ettirebilmek için büyük çaba gösterdiklerini ancak şu ana kadar Kovid-19 salgınının buna müsaade etmediğini, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun vereceği kararların kendileri için referans olacağını dile getirdi.

"Biz yapmaya hazırız"

Havalar çok soğumadan güreşlerin düzenlenebileceğini vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu:

"Asırlardır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni bu yıl maalesef gerçekleştiremedik. Israrla bu geleneği sürdürebilmek için çok çaba sarf ettik ancak şu ana kadar pandemi koşulları nedeniyle net bir karar da veremedik. Teknik olarak güreşler yapılabilir fakat pandemi koşullarını dikkate alarak Bilim Kurulunun vereceği kararlar bizim için referans noktası olacak. Eğer bakanlık 'Şu şartlarda, şu kadar pehlivanla...' veya 'Şu koşullarda yapılabilir.' derse, biz yapmaya hazırız."

Olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkati çeken başkan Gürkan, "Tabii ki asırlık bir geleneği sürdürmek ne kadar önemliyse, insan hayatı kuşkusuz hepsinden daha önemli. Birinci önceliğimiz, pehlivanlarımızın, teknik ekibin ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması. Süreci takip ediyoruz. Eğer şartlar oluşursa Kırkpınar Güreşleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, dünyada koronavirüs salgınının yeniden artışa geçtiğini, hep birlikte kurallara uyarak bu durumun üstesinden gelebileceklerini sözlerine ekledi.

Son Dakika | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Şartlar oluşursa Kırkpınar Güreşleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz
Son Dakika | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Şartlar oluşursa Kırkpınar Güreşleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz
Son Dakika | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Şartlar oluşursa Kırkpınar Güreşleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz
Son Dakika | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Şartlar oluşursa Kırkpınar Güreşleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz

Recep Gürkan, Koronavirüs, Kırkpınar, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 'Şartlar oluşursa Kırkpınar Güreşleri'ni gerçekleştirmek istiyoruz' - Son Dakika

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