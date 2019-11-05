Edirne Belediye Meclisi'nden asker selamı

Edirne Belediye Meclisi, "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe, asker selamıyla destek verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında belediye binasında düzenlenen toplantıya, "Lösemili Çocuklar Haftası" nedeniyle Gürkan ve meclis üyeleri maske takarak başladı.

Daha sonra gündeme ilişkin 16 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Gürkan, burada yaptığı konuşmada, ABD ve Fransa'nın aldıkları kararları hatırlatarak, Türk milletinin tarihin hiç bir döneminde soykırım yapmadığını vurguladı.

Daha sonra meclis üyeleri oy birliğiyle Fransa ve ABD'nin kararlarını kınadı.

Meclis toplantısında ayrıca, 1920-1923 yılları arasında TBMM'de Edirne milletvekili olarak görev yapan, devletin ve cumhuriyetin kurucuları arasında bulunan Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile Garp Cephesi Komutanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İnönü Paşa'ya fahri hemşehrilik beratı verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı sonunda meclis üyeleri "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla asker selamı gönderdi.