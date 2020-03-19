EDİRNE Cenazede koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Cenazede koronavirüs önlemleri EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden babası Kemal Balcı'nın (82) cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılarak, kolonya ikram edildi. Baş sağlığı dileyenler, tokalaşmak yerine ellerini kalplerinin üzerine götürerek taziyelerini iletirken, kılınan namaz sırasında da cemaat birer metre mesafeyle saf tuttu.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın babası Kemal Balcı rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybetti. Balcı için bugün Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Camiye gelenlere koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılarak, kolonya ikram edilirken, aile tokalaşmak yerine ellerini kalbinin üstüne götürerek taziyeleri kabul etti. Vakit namazlarının tedbir amaçlı kılınmaması nedeniyle ezan okunduktan sonra cenaze namazına geçildi. Namazı kıldıran Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit, cemaatin birer metre mesafeyle saf tutarak cenaze namazını kılmasını istedi. Kemal Balcı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye, Balcı ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.