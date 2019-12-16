Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, AA'nın

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karabacak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam üç fotoğraf için oy kullandı.


Başsavcı Karabacak, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.


Karabacak, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, seçmekte zorlandığını belirtti.

Fatih Karabacak, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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