Son Dakika Haberleri: Edirne'de 3 Kaçağın Cesedi Bulundu

Edirne'de 3 Kaçağın Cesedi Bulundu

1 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 erkek kaçağın cesedi bulundu.

Edirne'de 3 Kaçağın Cesedi Bulundu, System.String[]
EDİRNE'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 erkek kaçağın cesedi bulundu.

İpsala'nın Paşa köyünde 2'nci Hudut Dikili Karakol Komutanlığı askerlerince, Meriç Nehri kenarında bulunan tank yolu mevkiinde 30-35 yaşlarında göçmene ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

Meriç'e bağlı Küplü beldesinde de ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerince Meriç Nehri kenarında 25 yaşlarında göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmalarda yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek istedikleri belirlendi. Cesetler, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bölgede daha önce de Yunanistan polisinin geri gönderdiği ve dönüş yolunda boğularak yada donarak ölen çok sayıda göçmene ait ceset bulunduğu belirlendi.

Soruşturmalar sürüyor.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:39 Kaynak: DHA

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