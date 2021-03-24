Edirne'de 59 şişe kaçak içki ve 60 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 59 şişe kaçak içki ve 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 59 şişe kaçak içki ve 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler N.Ö ve A.Ö ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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