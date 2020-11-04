Edirne'de 690 şişe kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan bir araçta piyasa değeri 115 bin lira olan gümrük kaçağı 690 şişe parfüm ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine TEM Gişeler mevkisinde plakası belirlenen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Romanya'ya götürülmek üzere piyasa değeri 115 bin TL olan 690 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Parfümlere el konulurken, olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.