Son Dakika Haberleri: Edirne'de Ahilik Şedi kuşanıldı
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Edirne'de Ahilik Şedi kuşanıldı

53 dakika önce

Edirne'de, Ahilik Haftası'nın 32. yıl dönümü kapsamında 2019 yılının Ahisi, 55 yıllık esnaf olan 79 yaşındaki İsmail Bodur seçildi.

Edirne'de Ahilik Şedi kuşanıldı, System.String[]

Edirne'de, Ahilik Haftası'nın 32. yıl dönümü kapsamında 2019 yılının Ahisi, 55 yıllık esnaf olan 79 yaşındaki İsmail Bodur seçildi. Bodur'a, düzenlenen törenle şedi kuşanıldı.


Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen 'Şed kuşanma' törenine, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emre Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cingöz ve oda başkanları katıldı.


Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Cingöz, "Bugün burada Ahilik Haftasını ifa etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Haftanın esnaf ve sanatkarlara hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.


Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal tarafından bu yılın ahisi seçilen 55 yıllık esnaf olan İsmail Bodur'a, kalfasına ve çırağına şed kuşanıldı.


Öte yandan, Ahilik Haftası'nın 32. yıl dönümü kapsamında, Edirne Fotoğraf Derneği tarafından gerçekleştirilen 'İşinin Ustaları, 41 usta 41 yaşam' isimli fotoğraf sergisinin de açılışı gerçekleştirildi. - EDİRNE

Ahilik Haftası, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
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