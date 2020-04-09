Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı ileri sürülen kişilere ait asılsız liste yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Müdürü Kalkan, yazılı açıklamasında, Edirne iline ait Kovid-19 testleri pozitif çıktığı ileri sürülen kişilere ait asılsız bir listesinin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

Vatandaşlara bu tür paylaşımlara itibar etmemeleri çağrısında bulunan Kalkan, "Listede Kovid-19 pozitif olduğu iddia edilen söz konusu ilgili ilgisiz pek çok kişinin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı ve paylaşıldığı görülmektedir.

Edirne İlimizde Kovid-19 pozitif teşhisi almış bütün kişiler devlet hastanelerimizde ve üniversite hastanemizde tedavi altında tutulmakta olup, bunların dışında hiçbir yer ve adreste Kovid-19 pozitif olan hasta bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra da Kovid-19 pozitif teşhisi almış bütün vakaların hastanelerde tedavi edebilecek her türlü imkan ve kabiliyetlerinin bulunduğunu vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, ilimizde yoğun bakım kapasitemizin de şu an itibari ile yüzde 2,5'u kullanılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik art niyetli sosyal medya paylaşımlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."