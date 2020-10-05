Edirne'de bir otomobilde üretimi ve satışı yasak doping hapları ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada Türkiye'de satışı ve üretimi yasak olan çok sayıda doping hapı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Enez ilçesine bağlı Gazi Ömerbey Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada otomobilin bagajında üretimi ve satışı yasak olduğu tespit edilen 26 kutu uyarıcı hap ve 479 kutu doping hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.