Edirne'de bir tırda 95 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yaptığı şaka arkadaşının ölmesine neden oldu! O anlar kamerada

Yapılan aramada tırın dorse bölümünde 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve bu tabancalara ait susturucu ele geçirildi.

Edirne 'de bir tırda 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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