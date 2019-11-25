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Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı
6 saat önce
Edirne'de bir çay ocağından cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Edirne'de bir çay ocağından cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu tutuklandı.
Saraçlar Caddesi'nde çay ocağı işleten kişi, dükkanın boş olduğu sırada çay ocağında duran cep telefonunun çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı Cezayir uyruklu B.A'nın yaptığını tespit etti.
Gözaltına alınan B.A, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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