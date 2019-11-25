Son Dakika Haberleri: Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı
Son Dakika Güncel Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de bir çay ocağından cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu tutuklandı.

Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı, System.String[]

Edirne'de bir çay ocağından cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu tutuklandı.

Saraçlar Caddesi'nde çay ocağı işleten kişi, dükkanın boş olduğu sırada çay ocağında duran cep telefonunun çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı Cezayir uyruklu B.A'nın yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan B.A, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saraçlar Caddesi, Cezayir, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapkaç yaptı! İhbar edilince benzin döküp yaktı!
İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:02:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de cep telefonu çaldığı iddia edilen Cezayir uyruklu tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]