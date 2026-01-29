Edirne'de Ev Çatısında Yangın - Son Dakika
Edirne'de Ev Çatısında Yangın

Edirne'de Ev Çatısında Yangın
29.01.2026 18:44
Keşan'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan tek bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
19:09
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
