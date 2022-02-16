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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

16.02.2022 09:28
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G. ve A.Ö'nün evinde arama yapmış, aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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