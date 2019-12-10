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Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındıEdirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınları para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek gözaltına alındı.

Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Edirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınları para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kentte fuhuşa yönelik yaptığı çalışmada, bir odası kiralanan otelin altındaki barın da fuhuşa aracılıkta kullanıldığını belirledi. Polis, kiralanan odaya müşterilerin, 'kutu çıkacak' şifresiyle alındığını saptayarak, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınların fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek olmak üzere 14 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, Sultan Birinci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:57 Kaynak: DHA
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