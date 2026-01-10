Edirne'de Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Edirne'de Gazeteciler Günü Kutlandı

Edirne\'de Gazeteciler Günü Kutlandı
10.01.2026 11:16
ETSO Başkanı Irmak, basın mensuplarının gününü kutladı ve önemli katkılarını vurguladı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak ve meclis üyeleri, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Irmak, ETSO'da düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarının gününü kutladı.

Irmak, gazetecilerin gece gündüz demeden her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek için görev yaptığını söyledi.

Basın mensuplarının kentin tanıtımına da katkı sağladığını belirten Irmak, "Edirne daha iyi yerlere layık. Tüm kurumlar çıtayı daha yükseğe taşıyıp hizmetlerine devam edecek. Gazetecileri sadece 10 Ocak'ta değil her zaman hatırlayıp saygıyla yaklaşmalıyız. Biz ETSO olarak basın mensuplarını seviyoruz. Çünkü onlar halka hizmet ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA

