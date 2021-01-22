Hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kovid-19 denetiminde yakalandı - Son Dakika

Saraçlar Caddesi 'nde yunus ekipleri şüphe üzerine durdurduğu A.Y'nin kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğunu tespit etti.

Ekipler, maskesini düzgün takmayan ve mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus, çevik ve trafik ekipleri, kentte farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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