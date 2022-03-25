Edirne'de halk ekmek uygulaması başladı - Son Dakika
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Edirne'de halk ekmek uygulaması başladı

25.03.2022 17:07
Edirne'de halk ekmek uygulaması başladı

Edirne'de halk ekmek uygulaması başlatıldı.

Edirne'de halk ekmek uygulaması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kıyık Caddesi'ndeki halk ekmek büfesi önünde düzenlenen törenle uygulamaya başlandı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Türk halkının en önemli gıdasının ekmek olduğunu belirtti.

Ekmeğin karın doyurmanın yanı sıra kutsallığının olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesinin bir halk ekmek fırını kurması bugün itibarıyla 7 milyonla, 8 milyon lira arasında bir para. Bu kadar parayı buraya yatıracağımıza, zaten Edirne'de 56 tane fırıncı var, onlarla ortaklaşa yapalım dedik. Aslında halkın belediyesi ile halkın fırıncılarını buluşturduk. Onlar bize maliyet fiyatının tam sınırında bir fiyat verdiler. Bu şekilde anlaştık. Şehrimizin 7 noktasında bugün itibarıyla başladık. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz halk ekmek 3 lira oldu. Bizler fırıncılarımızın ürettiği ekmeği halkımızla 2,5 liraya buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Gürkan daha sonra büfeye girip önlük giyerek ekmek satışı yaptı.

Halk ekmek satışlarının Kıyık, Küçükpazar, Yıldırım Beyazıt, Yeniimaret, Karaağaç, Çavuşbey ve Fırınlar Sırtı TOKİ'deki büfelerde başladığı belirtildi.

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Recep Gürkan, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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