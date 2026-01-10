Edirne'de İki Trafik Kazası Ucuz Atlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Edirne'de İki Trafik Kazası Ucuz Atlatıldı

Edirne\'de İki Trafik Kazası Ucuz Atlatıldı
10.01.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de meydana gelen iki ayrı kaza can kaybı olmadan çözüme kavuştu. Araçlar yoldan kaldırıldı.

Edirne'de aynı gün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, muhtemel facialar ucuz atlatıldı.

Hamzabeyli yolu üzerinde dün yaşanan kazada bir otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazaya karışan araçlar kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.

Demirhamlı köyünde meydana gelen ikinci kazada ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yoldan çıkarak sulama kanalına girdi. Kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki tır, ancak sulama kanalında durabildi. Bölgeye sevk edilen kurtarıcı ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tırı bulunduğu yerden çıkardı.

Her iki kazada da büyük şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Jandarma ve polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Trafik, Edirne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Edirne'de İki Trafik Kazası Ucuz Atlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:08:00. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de İki Trafik Kazası Ucuz Atlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.