Edirne'de ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Edirne'de ilk yardım eğitimi verildi

13.05.2022 14:00
Edirne'de ilk yardım eğitimi verildi

Edirne'de öğrenci ve eğitmenler, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi.

Edirne'de öğrenci ve eğitmenler, vatandaşlara ilk yardım eğitimi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Saraçlar Caddesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü, İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde "Görevimiz İlk Yardım" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler ve merkezin eğitim görevlileri ilk yardım konusunda vatandaşlarla bilgi vererek, uygulama yaptı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, ilk yardım standını ziyaret ederek, çalışmaları izledi.

Arpacı, ilk yardımın her yaşta lazım olabileceğini belirterek, eğitmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Standı ziyaret eden vatandaşlara temel ilk yardım uygulamaları kitabı hediye edildi.

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milli eğitim bakanlığı, Saraçlar Caddesi, İlk Yardım, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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