Edirne'de İYEMER'den köylerde ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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Edirne'de İYEMER'den köylerde ilk yardım eğitimi

14.05.2022 14:24
Edirne'de İYEMER'den köylerde ilk yardım eğitimi

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) köylerde ilk yardım eğitimi vermeyi sürdürüyor.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) köylerde ilk yardım eğitimi vermeyi sürdürüyor.

İYEMER'den yapılan açıklamada, Lalapaşa Kaymakamlığı koordinasyon ve desteği ile Kalkansöğüt köyünde ilk yardım eğitimi verildiği belirtildi.

İlk yardımın hayat kurtardığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Solunumu ve kalbi durmuş birinin 3,5 dakika içerisinde beyin ölümü gerçekleşir. Bu nedenle ambulansın gelmesinin yarım saati bulduğu kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın ilk yardım bilmesi zorunludur, hayatidir. Kalkansöğüt köyünde sayıca az ama son derece dikkatli ve ilgili bir grupla eğitimimizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde 3 günlük sertifikalı eğitim için köyden gönüllüleri beklediğimizi belirttik."

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Edirne Valiliği, İlk Yardım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de İYEMER'den köylerde ilk yardım eğitimi - Son Dakika


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