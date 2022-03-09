Edirne'de "Koku tüneli" oluşturulacak - Son Dakika
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Edirne'de "Koku tüneli" oluşturulacak

09.03.2022 15:56

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte tıbbi ve aromatik bitkilerden "Koku tüneli" yapılacağını duyurdu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte tıbbi ve aromatik bitkilerden "Koku tüneli" yapılacağını duyurdu.

Edirne Valiliği ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakıf iş birliğinde "Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Canalp, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programdaki konuşmada, kentin önemli bir tarım merkezi olduğunu vurguladı.

Canalp, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Lozan Caddesi'ndeki bahçesine yoğun aroması ve kokusu olan 100 bitkinin ekiminin yapılacağı "Koku tüneli" çalışmasını hayata geçireceklerini söyledi.

Caddede yüründüğünde bitkilerin kokularının hissedileceğini dile getiren Canalp, böylece kent için yeni bir çekim alanı oluşturulacağını kaydetti.

Çalışmanın pek çok kişiyi kente çekeceğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Sağınızda solunuzda 100 bitkinin kokusunu ciğerlerinize çeke çeke yürüyeceksiniz. Bu yolu yürüdüğünüzde tüm bunların kokusunu almış olacaksınız. Bir süre sonra insanlar burasının 'ölmeden önce yapılması gereken 100 şeyden biri' diye belirtecek diyebilirim.

İnsanlar 'Ölmeden önce mutlaka Edirne'deki şu koku tüneline girelim, bu kadar güzel bitki kokusunun nasıl olduğunu görelim ve yaşayalım.' diyecek. Bunu inşallah göreceğiz. Mayıs sonu haziran ayının başı gibi ektiğimiz bitkilerin yeşermesiyle bu çalışmanın çıktılarını göreceğiz."

"Tıbbi ve aromatik bitki üretimine önem veriyoruz"

Çeltik, ayçiçeği, buğday ve yem bitkileri ekim alanlarının dışında kalan verimsiz arazilerin tıbbi ve aromatik bitkilerle değerlendirilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Canalp, bu kapsamda son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

Tıbbi ve aromatik bitki üretimine önem verdiklerini belirten Canalp, "Verimsiz ve kıraç araziler tıbbi ve aromatik bitkiler açısından uygun. Buralara kaynak aktardığımız zaman, çiftçilerimizi, kooperatiflerimizi, özellikle de kadın kooperatiflerimizi bu alanlara yönelttiğimiz zaman uzun vadeli olarak Edirne'mize tarım alanlarında yeni bir alan açma imkanına sahip olabiliriz." dedi.

Canalp, tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değeri yüksek bitkiler olduğunu vurguladı.

"Geliri yüksek"

Geliri yüksek bitkilerin yaygınlaşmasını istediklerini aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Özellikle de belli bir emeği sergileyebildiğiniz zaman çok yüksek gelirler elde edilebilir. Edirne'mizde de bu bitkileri ürettiğimiz zaman kentteki 4 ürün işleme tesisi ürünleri almaya hazırlar. Ürünlerin elde kalacağına dair herhangi bir kaygı duyulmasına gerek yok. Bitkilerden elde edilen ürünlerin yanı sıra bu ürünlerin çiçekleriyle beslenen arıların ürettiği bal var. Sadece bitkiden değil, baldan da gelir elde etme imkanı sağlanmış oluyor."

Programda, Trakya Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili İbrahim Yılmaz ile Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da kentteki tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle ilgili bilgi verdi.

Edirne'de Koku tüneli oluşturulacak
Edirne'de Koku tüneli oluşturulacak
Edirne'de Koku tüneli oluşturulacak

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Ekrem Canalp, Edirne, Bitki, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Koku tüneli' oluşturulacak - Son Dakika


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