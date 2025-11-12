Edirne'de köpeğe eziyet eden belediye personeli gözaltına alındı - Son Dakika
Edirne'de köpeğe eziyet eden belediye personeli gözaltına alındı

12.11.2025 10:50
Edirne'de sahipsiz köpeğin iple sürüklendiği görüntü sonrası belediye personeli A.Y. gözaltına alındı.

Edirne'de sahipsiz köpeği sürüklediği öne sürülen belediye personeli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz köpeğin iple sürüklendiği sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan şüpheli A.Y'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Köpeğin Karaağaç Mahallesi'nde iple sürüklendiği görüntü dün sosyal medyada paylaşılmış, A.Y. hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

