Edirne\'de Leva Fiyatları Kaldırıldı

Bulgaristan'da tamamen Euro'ya geçiş yapılacak olması nedeniyle Edirne'de bulunan döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından leva kaldırıldı.

YILBAŞINDAN İTİBAREN SADECE EURO KULLANACAKLAR

Halen günlük hayatta leva veya Euro'nun kullanılabildiği Bulgaristan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren yalnızca Euro geçerli olmaya başlayacak. Bu nedenle Edirne'deki döviz bürolarında bulunan dijital tabelalarda Bulgar levasının Türk lirası karşındaki değerinin gösterilmesine son verildi.

ALIŞ SATIŞ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ancak tabelaya yansıtılmasa da döviz büroları leva alış satış işlemlerini sürdürüyor. Bugün itibarıyla leva 24 liradan alınıyor, 25 lira 80 kuruştan ise satılıyor.