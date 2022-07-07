EDİRNE'DE, LİSELİ 2 KIZI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

EDİRNE'DE, LİSELİ 2 KIZI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

07.07.2022 14:19

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencisi 2 kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Barış Kaya, tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencisi 2 kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Barış Kaya, tutuklandı.

Uzunköprü ilçesinde 23 Haziran'da, polise giden lise öğrencisi A.B., İnönü Caddesi'nde yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 2 gün önce de M.Ç., isimli kızı tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden, taciz şüphelisinin Barış Kaya olduğunu tespit etti. Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Kaya, tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı Son dakika: Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı Son dakika! Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı Son dakika! Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE, LİSELİ 2 KIZI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:34 Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:50:43. #1.11#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE, LİSELİ 2 KIZI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement