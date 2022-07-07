Uzunköprü ilçesinde 23 Haziran'da, polise giden lise öğrencisi A.B., İnönü Caddesi'nde yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, 2 gün önce de M.Ç., isimli kızı tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EDİRNE'DE, LİSELİ 2 KIZI TACİZ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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