Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

20.04.2022 18:25

Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı Edirne - Edirne'de bir marketten hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalandı.

Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Edirne - Edirne'de bir marketten hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalandı.

Olay, İpsala ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi markette dolaşırken raflardan alıp üzerine sakladığı 100 lira değerindeki ürünlerle çıkmaya çalıştı. Durumu fark eden market görevlileri şahsın üzerindekileri çıkarmasını istedi. Şahıs, marketten aldığı ürünleri tek tek üzerinden çıkardı ve kaçtı. Olayla ilgili polis ekipleri yabancı uyruklu şahısın yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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