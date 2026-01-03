Edirne'de metruk bir binanın çökmesi sonucu bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Çavuşbey Mahallesi'nde kullanılmayan metruk binanın çökmesi üzerine bitişikte bulunan ikamette yaşayanlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, 1'i bebek 5 kişi evden tahliye edildi.
Olayda yaralanan olmazken, çöken metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Metruk Bina Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.