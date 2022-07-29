Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

29.07.2022 21:41

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada bir aracın içinde sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan aracı durdurdu.

DEĞERİ YAKLAŞIK 9 MİLYON LİRA

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasaya değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

Koltuğun altında 9 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Araçta yapılan incelemelerin ardından şüpheli otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Koltuğun altında 9 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Kaynak: İHA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Narkotik, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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