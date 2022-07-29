Araçta yapılan incelemelerin ardından şüpheli otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasaya değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Narkotik, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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