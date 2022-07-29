Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan aracı durdurdu.
Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasaya değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.
Araçta yapılan incelemelerin ardından şüpheli otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika