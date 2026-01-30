Edirne\'de Nehirlerde Debi Artışı

Edirne'de etkili olan yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi önemli oranda arttı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinde, Bulgaristan ve Edirne genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyeleri yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kirişhane İstasyonu'ndan alınan verilere göre, 2 gün önce saniyede yaklaşık 248 metreküp akan Meriç Nehri'nin debisi, sağanakların ardından 637 metreküpe ulaştı. Meriç'in debisi yaklaşık 3 kat arttı.

Tunca Nehri'nde ise debi yaklaşık 6 kat artarak saniyede 8 metreküpten 50 metreküpe çıktı.

Bu arada Değirmenyeni köyünde Tunca Nehri yer yer yatağından çıktı.

Nehirden taşan sular çevredeki tarım arazilerine yayıldı. Yağışların ardından Avarız köyündeki derenin taşması sonucu, Edirne Ticaret Borsası mevkisinden köye gidişi sağlayan yol trafiğe kapatıldı.