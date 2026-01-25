Edirne\'de Otobüste Yangın

EDİRNE'de, Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapan yolcu otobüsünde, Kapıkule Sınır Kapısı'nın gümrük sahasında yangın çıktı. Yolcuların tahliye edildiği otobüsün yandığı anlar kameraya yansıdı.

Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 35 AHZ 750 plakalı yolcu otobüsünde, gümrük işlemleri için peronlara geldiği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden otobüsün şoförü, aracı durdurup yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.