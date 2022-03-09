Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

09.03.2022 15:03
Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.E'nin kullandığı otomobili, Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu.

Otomobildeki aramada 144 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli U.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:51:12. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement