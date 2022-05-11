Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

11.05.2022 15:17
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

E.K idaresindeki 22 ER 448 plakalı motosiklet ile T.O'nun kullandığı 22 HN 707 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kapıkule Yolu Asfaltı üzerinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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Otomobil, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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