Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi Arifpaşa Caddesi'nde Nuri Şahin'in kullandığı 22 DE 731 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 AAV 446 plakalı motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, aracının plakası düştü.
Kazada sürücü Şahin'in otomobilde bulunan eşi Emine Şahin, aracın kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.
Yaralı ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.