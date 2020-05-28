Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Mithatpaşa Mahallesi Arifpaşa Caddesi'nde Nuri Şahin 'in kullandığı 22 DE 731 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 AAV 446 plakalı motosikletle çarpıştı.

Edirne 'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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