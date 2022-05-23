Edirne'de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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Edirne'de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü

23.05.2022 00:57
Edirne'de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü

EDİRNE (İHA) – Edirne'de bir restoran işletmecisi işyerinde darp edilerek öldürüldü.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de bir restoran işletmecisi işyerinde darp edilerek öldürüldü.

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi Ördekli Göl mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. Restoran işleten İsmail Balcı, işyerinde sabaha karşı 05.30 sularında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilerek öldürüldü. Zanlılar olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri olayla ilgili O.A ve S.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Balcı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için başlattığı geniş çaplı çalışmalar devam ediyor. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Çöpköy, Edirne, Balcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de restoran işletmecisi darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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