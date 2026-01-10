Edirne\'de Sağanak Duvar Çöktürdü

Edirne'de sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Kentte sabah başlayan sağanak, etkisini artırarak devam ediyor.

Sağanak nedeniyle Sarıcapaşa Mahallesi Kadirhane Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü.

Duvardan kopan molozlar ve kayan toprak, apartmanın giriş katındaki dairelere zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarının çökmesi nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bu arada, ekiplerin çalışma yaptığı sırada duvarın bir bölümü daha yıkıldı. Ekipler, duvarın ayakta kalan bölümünde güçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Güvenlik gerekçesiyle binanın ilk 2 katının tahliye edilmesine karar verildi. Apartman sakinleri, kentteki bir otele yerleştirildi.