Edirne'de Sağanak Sonrası Bina Tahliyesi

EDİRNE'de sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkılırken, 2 bloklu bina, tahliye edildi.

Kentte dün sağanak yağış etkili olurken, Medrese Alibey Mahallesi'nin Aşiyan Bayırı mevkisinde akşam saatlerinde bir apartmanın bahçesinin istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Apartmandaki iki evin balkonu hasar görürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

'BİNANIN TAHLİYESİ SAĞLANDI'

Bölgede inceleme yapan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, duvarın çöktüğü noktadaki iki bloktan oluşan binanın tahliye edildiğini belirterek, "Dünkü yoğun yağış itibariyle burada bir istinat duvarında bir zarar meydana geldi. Çok şükür cana herhangi bir zarar gelmemesi çok sevindirici. Şimdi teknik ekibimizle beraber burada incelemede bulunduk. Neler yapılacağını konuştuk. Tabii burada bir süre için hem trafiği kapatacağız hem de zaten etkilenen yapının maliklerinin de şu anda tahliyesi sağlandı. Burada hızlıca bir parça daha var alınması gereken, o parça oradan alınacak. Daha sonra ekipler burada çalışmalarını gerçekleştirecekler. Hızlı bir şekilde hem trafik güvenliği hem de vatandaşımızın can güvenliği için gerekli önlemleri burada alacağız. Pazartesi itibariyle burada çalışmaları başlatmış olacağız" dedi.

'OLAĞAN DIŞI BİR YAĞIŞ ALDIK'

Çökmenin yağıştan kaynaklandığını söyleyen Gencan, "Tabii bölgenin en eski yapısı burası, olağan dışı bir yağış aldık. Dolayısıyla yapının eski olması, buradaki imalatın eski olması kaynaklı bir sıkıntı yaşandı. Dediğim gibi bizim için önemli olan önce vatandaşın can güvenliği, sonrasında da burada herhangi başka bir aksaklık yaşanmaması için pazartesi günü hemen ekiplerimiz burada çalışmaya başlayacaklar" diye konuştu.

'HIZLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ'

Bölgede hem duvarın hem de yolun güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını dile getiren Gencan, "Şu anda bina tamamen tahliye edilmiş vaziyette. Dolayısıyla burada şu anda herhangi bir can güvenliğine yönelik herhangi bir endişemiz yok. Pazartesi günü de hızlıca başlayacağız ama sizlerin de gördüğü gibi kolay bir bölge değil. Hem yol kotlarında bir değişiklik yapacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan istinat duvarının yıkıldığı anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER/ EDİRNE,