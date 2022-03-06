Edirne'de "Serdar 7M" radarı kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Edirne'de "Serdar 7M" radarı kaçak avcılara göz açtırmıyor

06.03.2022 10:51
Edirne'de "Serdar 7M" radarı kaçak avcılara göz açtırmıyor

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla avlanan ve yurt dışına götürülmek istenen bir miktar kum midyesi, Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarıyla tespit edilerek ele geçirildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla avlanan ve yurt dışına götürülmek istenen bir miktar kum midyesi, Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarıyla tespit edilerek ele geçirildi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı, Enez açıklarında hareket halinde bir tekne tespit etti.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, teknedeki şüphelileri gözaltına aldı. Teknede yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen bir miktar kum midyesi bulundu.

Su Ürünleri Kanunu gereği tekneye el konuldu, canlı olduğu belirlenen midyeler denize bırakıldı.

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Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Serdar 7M' radarı kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika


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