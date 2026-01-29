Edirne\'de Şiddetli Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

MGM Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.