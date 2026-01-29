Edirne'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Edirne'de Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

29.01.2026 20:00
Edirne'de etkili olan sağanak yağış, ev ve iş yerlerini su baskınlarına maruz bıraktı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Edirne'de etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı apartman ve iş yerlerini su bastı. İstasyon Mahallesi Dr. Bahattin Öğütmen Sokak üzerinde bir apartmanın girişi suyla dolarken, vatandaşlar evlerine girmekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar ayaklarına poşet bağlayarak apartmana girerken, bazıları da çocuklarını kucaklarına alarak evlerine girdi. Apartmanın bitişiğinde bulunan iş yerini de su bastı. İşletme sahipleri, suların girmesini önlemek için dükkanın girişini kum çuvallarıyla kapattı.

OTOGAR ALT GEÇİDİ SUYLA KAPLANDI

Edirne Otogarı'nın girişindeki alt geçitte de su birikintisi oluştu. Otogara ulaşımın sağlandığı alt geçitte, sürücüler araçlarıyla geçerken zor anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, su seviyesinin arttığı alt geçitte geçişleri trafiğe kapattı.

OĞULPAŞA DERESİ KRİTİK SEVİYEDE

Merkeze bağlı Oğulapaşa Köyü'ndeki Oğulpaşa Deresi'nde de su seviyesi, kritik eşiğe ulaştı. Yağışın devam ettiği bölgede derenin taşmasından endişe duyan köy sakinlerinin, olası su baskınına karşı tedirgin bekleyişleri sürüyor.

MOTORLAR VE MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Öte yandan Edirne Valiliği, kentte görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki uyarıya kadar, motosiklet, elektronik skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ Edirne,

Kaynak: DHA

