Edirne'de Süs Havuzları Buz Tuttu

13.01.2026 14:48
Edirne'de soğuk hava süs havuzlarını dondurdu, esnaf kestane satmaya devam ediyor.

(EDİRNE) - Edirne'de soğuk havanın etkisiyle süs havuzları buz tuttu. Çatılarda sarkıtlar oluşurken esnaf yaktığı ateşle ısınmaya çalıştı. Şehirde kestane satarak geçimini sağlayan Esnaf Kadir Demir, "Hava koşulları ciddi derecede soğuk ama para kazanmamız lazım, eve ekmek getirmemiz lazım. Soğuk havaya rağmen elimizden geldiği kadarıyla burada kestanemizi satmaya çalışıyoruz" dedi.

Edirne'de soğuk havanın etkili olmasıyla kentte termometreler eksi derecenin altına düştü. Süs havuzlardaki sular buz tutarken bazı yerlerde buz sarkıtları oluştu. Esnaf soğuk havadan korunmak için ateş yaktı.

Esnaf Kadir Demir yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Hava koşulları ciddi derecede soğuk ama mecburen para kazanmamız lazım, eve ekmek getirmemiz lazım. Soğuk havaya rağmen elimizden geldiği kadarıyla burada kestanemizi satmaya çalışıyoruz. O yüzden çalışmaya mecburuz. Hava koşulları ne olursa olsun eve ekmek getirmek için çalışmaya mecburuz."

Esnaf Yaşarcan Tülü de, "İşimiz bu. Yaz kış demeden buradayız. Sıkıntı yok, soğuğa da alışığız, sıcağa da alışığız. Hep buradayız" diye konuştu.

Vatandaş Gazi Yalçınkaya ise, "Ben 45 yıldan beri burdayım. Edirne'nin genelde havası sert olur. Kar yağdığı zaman yerlerde ve çatılarda fazla kar göremezsiniz. Rüzgarla bunlar dağılır, kar kalmaz. Ama ayazı çok meşhurdur. Don olayları da var ama Edirne ayazıyla meşhurdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
