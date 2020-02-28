EDİRNE'DE TAMPON BÖLGEDEKİ GÖÇMENLER ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE'DE TAMPON BÖLGEDEKİ GÖÇMENLER ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR - Son Dakika

EDİRNE'DE TAMPON BÖLGEDEKİ GÖÇMENLER ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR

10 dakika önce

Yunanistan'a geçme hayaliyle, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan düzensiz göçmenlerin tampon bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

EDİRNE'DE TAMPON BÖLGEDEKİ GÖÇMENLER ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR, System.String[]

Yunanistan'a geçme hayaliyle, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan düzensiz göçmenlerin tampon bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

Bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Saatin ilerlemesiyle gittikçe soğuyan havada ise göçmenler, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tampon bölgede bekleyenler

-Ateş yakarak ısınan göçmenler

-Muhabir anonsları (Beyza Nur Güler)

-Genel ve detay


- İstanbul
Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:46 Kaynak: DHA
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