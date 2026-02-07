Edirne'de Taşkın: 2 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
Edirne'de Taşkın: 2 İşçi Kurtarıldı

Edirne\'de Taşkın: 2 İşçi Kurtarıldı
07.02.2026 23:08
Meriç Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan 2 işçi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması nedeniyle seddede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

Meriç Nehri'nin debisinin artması nedeniyle Elçili köyünde tarım arazileri su altında kaldı.

Bölgede su pompası inşaatında çalışan bir kepçe operatörü ve kamyon şoförü taşkın koruyucu seddelerde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri botla mahsur kalan işçilerin bulunduğu alana gitti.

Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan bulundukları yerden karaya çıkarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

Bu arada nehrin debisindeki artış devam ediyor.

Sabah saatlerinde 1119 metreküp/saniye olan debi son ölçümlerde 1257 metreküp/saniyeye yükseldi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Meriç Nehri, Jandarma, Edirne, Güncel, AFAD

