Edirne'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Edirne'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

23.01.2026 14:30
Edirne'de beton tankerin otomobille çarpışması sonucu 56 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

EDİRNE'de karşı şeride geçen beton tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut Oyan (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, Edirne-Lalapaşa D100 kara yolunun Hasanağa köyü yakınlarında meydana geldi. F.A.'nın (27), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen 22 BDZ 531 plakalı beton tankeri, Mahmut Oyan yönetimindeki 22 AC 675 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç da yoldan çıkarak, kenardaki yeşillik alana savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Mahmut Oyan, araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Oyan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer araç sürücüsü F.A. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, yolda trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
