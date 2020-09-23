Edirne'de trafik kazası sonrası bir grup, yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Mahalle içinden geçen yolda sürekli kazaların olduğunu belirten mahalle sakinleri, bölgeye MOBESE kamerası kurulmasını istediklerini belirtti.

Olay yerine gelen Kaymakam Cemalettin Yılmaz , gruptakilerle görüştü.

Kazanın ardından araçlarıyla bölgede toplanan bir grup, yolu trafiğe kapattı.

Edirne 'nin Keşan ilçesinde bir çocuğun yaralandığı trafik kazasının ardından toplanan bir grup, araçlarıyla yolu trafiğe kapattı.

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