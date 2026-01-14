Edirne'de Uyuşturucu İmalathanesi Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Uyuşturucu İmalathanesi Ele Geçirildi

Edirne\'de Uyuşturucu İmalathanesi Ele Geçirildi
14.01.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen operasyonda 117 kg sentetik hap ve uyuşturucu imalathanesi bulundu. 5 kişi yakalandı.

EDİRNE'de polisin Kapıkule Sınır Kapısı ve kent merkezinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 117 kilo sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, bazı kişilerin üzerlerine uyuşturucu sarıp ülkeye getireceğini belirledi. Ticaret Bakanlığı'nın sistemleri üzerinden takibe alınan şüpheliler, yurda girmek üzere geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda bir kişinin üzerine sardığı 4 kilo 90 gram sentetik hap bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan izinle operasyona devam eden gümrük ekibi, Edirne'den uyuşturucuları almaya gelen 1 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Bu şüphelinin Edirne'deki evinde yapılan aramada ise uyuşturucu imalathanesi ortaya çıktı. İmalathanede, toplam 117 kilo 434 gram sentetik hap, satışa hazır hale getirilmiş 65 bin uyuşturucu ilaç cinsi madde, 2 uyuşturucu imalatında kullanılan makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaçlara ait etiket, ilaçların konulduğu çok sayıda ambalaj çeşidi, hassas teraziler, boş kapsüller ele geçirildi.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucularla ilgili organizatörlerin yakalanması yönelik Edirne'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler, 1 silah, silaha ait mermi ele geçirildi. Şüphelilerden biri Yunanistan'a kaçmak isterken Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölgede yakalandı. Toplam gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Uyuşturucu İmalathanesi Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:05:20. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Uyuşturucu İmalathanesi Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.