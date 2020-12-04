Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen A.P'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 56,63 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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