Edirne'de Uyuşturucu Yakalamalarında Artış

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte Ocak ayında 2.2 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, "Hem uyuşturucu yakalamaları noktasında, hem de gümrük kaçağı malzeme yakalama noktasında 2025 ocağına göre yüzde 89 oranında bir artışımız söz konusu" dedi.

Vali Sezer, kentteki kolluk birimi ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle gerçekleştirilen ocak ayı asayiş ve güvenlik toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, kentte 2025 yılının ocak ayına göre dolandırıcılık suçlarında yüzde 9 oranında azalma gerçekleştiğini belirterek, "Dolandırıcılık noktasında istediğimiz seviyede olmasa da yüzde 9 oranında, 2025 yılının ocak ayına göre azalma var. Toplamda 40 olay meydana gelmiş durumda. Bu noktada tekrar her toplantıda olduğu gibi yine vatandaşlarımızın özellikle alışveriş noktasında, dışarıdan emniyet birimleri, jandarma olarak arayanlara karşı dikkatli olmaları ve 112'yi aramaları sadece yeterli, sağlıklı bilgi almaları açısından. Motosikletlerle ilgili olarak 'kullanım hırsızlığı' dediğimiz bir konu var. Alıp başka bir yere götürme değil, kullanıp bir yerde bırakma üzerine. Fakat burada da vatandaşlarımızın motosikletleriyle ilgili olarak kişisel güvenliklerini almaları da önem arz ediyor" dedi.

'2.2 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU YAKALANDI'

Hakkında, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan hükümlülere yönelik de yakalama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Sezer, "Bu noktada da ocak ayı içerisinde hapis cezasıyla aranan 142 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yine ocak ayı içerisinde narkotik suçlarla mücadele noktasında da yoğun bir çalışmamız devam etti. Bu çalışmada hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem de gümrüğümüz gerçekten de olağanüstü bir başarı ortaya koydular. Özellikle kokain yakalaması noktasında 240 kiloya yakın bir kokain yakalaması oldu. Daha hafta sonu 900 kiloya yakın bir esrar yakalaması gümrük tarafından yapıldı. Aynı zamanda cumartesi günü emniyet tarafından 240 kilogram yine esrar yakalaması oldu. Sadece ocak ayında kıymetli arkadaşlar 2.2 milyar TL nakdi değere sahip olan uyuşturucu yakalaması yapıldı. Bunlardan 235 kilogram esrar, 92 kilogram skunk, 223 kilogram kokain, 162 kilogram metamfetamin, 200 kadar sentetik ecza yakalandı. Şubat ayında da bu yakalamalar devam ediyor. Hem uyuşturucu yakalamaları noktasında, hem de gümrük kaçağı malzeme yakalama noktasında 2025 ocağına göre yüzde 89 oranında bir artışımız söz konusu" diye konuştu.

'GÜMRÜKLERDE 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR'

Kentteki gümrük kapılarındaki araç ve yolcu giriş ve çıkış sayılarını da paylaşan Vali Sezer, "Geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen aynı rakamlardayız. Burada da TIR yoğunluğu noktasında bir artış söz konusu. Gümrüklerde Ocak ayı itibariyle 253 bin 128 araç geçişi oldu, 879 bin 826 da yolcu giriş ve çıkışları söz konusu. Burada da tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız sahada 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Batuhan SEVER/ EDİRNE,