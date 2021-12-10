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Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu - Son Dakika

Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu

10.12.2021 10:43

EDİRNE'de sonbahar yağışları, baraj ve nehirlerde su seviyesini artırdı.

EDİRNE'de sonbahar yağışları, baraj ve nehirlerde su seviyesini artırdı. Kuraklığın yaşandığı kentte, içme suyunu sağlayan Kayalıköy ve Süloğlu barajlarında doluluk oranı hızla artarken, kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç nehirlerinde su debisi yükseldi. Eylül ayından bu yana metrekareye 210 kilo yağışın düştüğü kentte üretici, hasatta yüksek verim bekliyor.

Kuraklığın yaşandığı Edirne'de, sonbahar yağışlarıyla baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı. Meteoroloji'nin eylül ayından bu yana metrekareye 210 kilo yağış düştüğünü açıklamasının ardından Edirne DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kentin içme suyunu sağlayan ve kuruma noktasına gelen Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6'dan yüzde 40 kapasitesine; Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32'den yüzde 67'ye ulaştı. Eylül ayında 2 metreküp/saniye akışıyla kuruma noktasına gelen Tunca Nehri'nde su debisi 10 metreküp/saniyeye, Meriç Nehri'nin debisini de yüzde 59'dan 105 metreküp/saniyeye çıktı.

'HASATTA YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ'Ekili buğdayların beklenen yağışı aldığını belirten çiftçi Ertan Akar, "Uzun zamandır kuraklık ile boğuşuyoruz. Mevsim yağışlarını toprak zamanında almadığı için hasatta beklediğimiz randımanı alamıyorduk. Bu yağışlar ekili buğdayımıza çok iyi geldi. Hasatta yüksek verim bekliyoruz" dedi.Sonbahar yağışlarının yer altı sularını beslediğini belirten İsmail Ule de "Sonbahar yağmurları çok iyi geldi, debiler arttı ve doğal olarak arazilerimizdeki yer altı suları da dolmaya başladı. Geçen yıl biraz kuraktı, bu yağmurlar çok iyi geldi. Yağmur veli nimet demek" diye konuştu. Hasan Deni ise "Yağışlar çok güzel geldi. Yer altı suları çoğaldı, kuyularımız doldu. Ürünümüzü de rahat suladık çok şükür. Geçtiğimiz yıllar kurak oldu çok su sıkıntısı çektik. Çok masrafımız oldu. Bu sene yüzümüz güldü çok şükür. Bu durum mahsule yansıyacaktır" dedi.'ADACIKLAR KAYBOLDU'Emekli öğretmen Demir Atakan, yağışlarla Meriç Nehri'nin debisinde gözle görülür artış sonrası kum adacıklarının kaybolmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bugün su seviyesinin arttığını görüyoruz ama yakın zamana kadar çok kuraktı ve adacıklar vardı. İnşallah yağmurlar yağar da rahatlarız. Çiftçi için tarımla uğraşan için çok faydalı. Kurak gördüğümüzde içimiz sızlıyordu sanki karşıdan karşıya yürüyerek geçecek gibiydik. Suyun çoğalması, yağmurların yağması çok güzel oldu" diye konuştu.

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Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu
Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu

Sonbahar, Edirne, Meriç, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı, barajları doldurdu - Son Dakika
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