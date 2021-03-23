EDİRNE Edirne'de yanan ormanlar ağaçlandırılıyor - Son Dakika

Edirne'de yanan ormanlar ağaçlandırılıyor

EDİRNE'nin Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yangında zarar gören bin 200 dönümlük alana 170 bin fidan dikildi.

Edirne Orman Müdürlüğü tarafından, düzenlenen yanan ormanlar için ağaçlandırma seferberliğinde 170 bin fidan, bin 200 dönümlük alana dikildi. Geçen temmuz ayında Meriç ilçesinin Küçükdoğanca mevkiinde çıkan yangında; 930 dönüm karaçam, kızılçam ile 270 dönüm fıstıkçamı ormanı zarar gördü. Yanan orman alanlarına şubat ayından beri ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Bugüne dek 150 bini kızılçam, 20 bini selvi olmak üzere toplam 170 bin fidan dikildi. Uzunköprü Çalıköy'de ise orman vasfını yitirmiş alanda köylünün de gelir elde edebilmesi için 200 dönümlük alana 3 bin 330 adet ceviz fidanı dikildi.

'YENİDEN AĞAÇLANDIRIYORUZ'

Ağaçlandırma çalışmalarına katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Yangından etkilenen bin 200 dönümlük alanın belli kısımlarındaki ağaçlar kendiliğinden yeşerdi. Biz geçen yaz yanan ve yeşermeyen alanları yeniden fidanla buluşturduk. Orman teşkilatımız ile beraber bir çalışma yaptık, tamamını temizledik ve bu alanları yeniden ağaçlandırıyoruz" dedi.

'ORMAN ALANLARINI ARTIRIYORUZ'

Edirne'de geçen yıl 3.5 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Canalp, "Türkiyemiz de orman sınırlarımızı sürekli genişletiyoruz. Edirne'de her yıl milyonlarca fidanı toprak ile buluşturuyoruz. Yağan yağmurlarla birlikte topraklar, fidanlar için son derece uygun koşullara geldi. Şu anda ekeceğimiz fidanların, tutacağını düşünüyoruz. İnşallah bir taraftan yeni orman alanlarını oluşturmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da yanan ormanlarımızı tekrar yeşerteceğiz. Dünyada, orman varlığı sürekli azalırken biz artırmayı başardık? diye konuştu.