Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı

6 saat önce

EDİRNE'de trafiğe kapalı ışıklarla süslenen Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık 3 bin kişi, eksi 1 dereceye düşen soğuk havaya rağmen, yerel sanatçıların sahne aldığı konserler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı, System.String[]

EDİRNE'de trafiğe kapalı ışıklarla süslenen Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık 3 bin kişi, eksi 1 dereceye düşen soğuk havaya rağmen, yerel sanatçıların sahne aldığı konserler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Edirne'de yeni yıl kutlamaları trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 3 bin kişinin katılımıyla saat 21.00'dan itibaren yerel sanatçıların verdiği konserlerle başladı. Edirne Belediyesi tarafından organize edilen yılbaşı eğlencesi nedeniyle Saraçlar Caddesi ışıklar ve dev çam ağacı dekoru ile süslendi. Burada konserleri izleyen vatandaşlar zaman zaman dev çam ağacı dekoru önünde sevdikleriyle bol bol hatıra fotoğrafı ve selfie çekildi. Belediyenin düzenlediği sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla '2019'a merhaba' dedi.Yeni yıla girildiği an kentin üç noktasından yüzlerce havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadı.


Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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